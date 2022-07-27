Британский боксер Джошуа рассказал, что сделает после победы над Усиком

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что откажется от чемпионских поясов, если победит украинца Александра Усика в поединке-реванше.
Усик в сентябре 2021 года победил Джошуа и отобрал у него титулы по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super, Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе. Бой-реванш должен пройти 20 августа в Саудовской Аравии.
— Чувствую, что на меня не смотрят как на кого-то, кто является доминирующим тяжеловесом в дивизионе. Этот большой Энтони Джошуа идет и побеждает, становится трехкратным чемпионом. Я собираюсь отдать эти пояса. Потому что вы должны научиться уважать меня как личность. Я устал и не хочу, чтобы меня уважали из-за поясов, которыми я владею. Хочу, чтобы меня уважали из-за человеческих качеств, — приводит слова Джошуа Mirror.
35-летний Усик одержал 19 побед на профессиональном ринге (13 — нокаутом), на счету 32-летнего Джошуа 24 победы (22 — нокаутом) при двух поражениях.