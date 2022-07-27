Британский боксер Джошуа рассказал, что сделает после победы над Усиком

— Чувствую, что на меня не смотрят как на кого-то, кто является доминирующим тяжеловесом в дивизионе. Этот большой Энтони Джошуа идет и побеждает, становится трехкратным чемпионом. Я собираюсь отдать эти пояса. Потому что вы должны научиться уважать меня как личность. Я устал и не хочу, чтобы меня уважали из-за поясов, которыми я владею. Хочу, чтобы меня уважали из-за человеческих качеств, — приводит слова Джошуа Mirror.