От боя с Усиком до безвестного «пенсионера»: что будет с карьерой Гассиева

Бывшему чемпиону мира стоит покинуть Россию. Тут его слишком крепко взяли в оборот.

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После поражения от Александра Усика карьера Мурата Гассиева превратилось в сплошное разочарование. За четыре года молодой спортсмен успел перебраться в тяжёлый вес, но провёл только два поединка. Бесконечные травмы и разнообразные организационные проблемы превратили Гассиева в «вечно перспективного» парня, который почти не дерётся. И вот мы услышали имя нового соперника Мурата.

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26 августа наш соотечественник встретится в ринге с загадочным Карлоусом Уэлчем. Американскому тяжеловесу уже 42 года – возраст, в котором боксёры уже считаются «пенсионерами». Однако Уэлч всего пять лет назад перебрался в профессионалы и явно не хочет вешать перчатки на гвоздь: он проводит по пять-шесть поединков за календарный год, что являет собой серьёзный контраст с активностью Мурата. Но в целом соперник у Железного снова весьма странный.

Например, последний соперник Карлоуса шёл на серии из шести поражений. При этом Уэлч дерётся только в Южной Америке: больше всего его привечают в Колумбии и Гондурасе, где он постоянно выступает в ресторанах и отелях. Оппоненты Уэлча, как правило, почти ничего из себя не представляют. Более-менее известных имён можно вычленить всего парочку, да и то относительно. Где этого бойца вообще откопали промоутеры Гассиева?