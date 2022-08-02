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27 минут назад

Тайсон поддержал Джошуа перед боем с Усиком

Lenta.ru

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон в подкасте журналиста Джо Рогана поддержал британского боксера Энтони Джошуа перед боем с украинцем Александром Усиком.

Тайсон поддержал Джошуа перед боем с Усиком
Фото: ReutersReuters

«Джошуа на многое способен, и он никогда не терял духа. Он все еще учится и может многому научиться. Этим он и опасен. У него огромный потенциал, поэтому он способен на победу», — заявил спортсмен.

Он посчитал, что британцу необходимо вымотать соперника, из-за чего тот потеряет внимательность.

Бой между британцем и украинцем пройдет 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия. Ради подготовки к поединку Усик принял решение покинуть Украину.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.

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