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1 час назад

Александр Усик выкупил трансляцию реванша с Джошуа ради бесплатного показа на Украине

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Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик выкупил трансляцию своего реванша с британцем Энтони Джошуа ради его бесплатного показа на Украине.

Усик выкупил права на трансляцию боя с Джошуа ради бесплатного показа на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это подарок Александра Усика, он получил права за свои деньги и хочет бесплатно передать их всему украинскому народу, чтобы каждый желающий мог наблюдать этот поединок в прямом эфире», – сообщил в социальных сетях промоутер бойца Александр Красюк.

Напомним, реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии и возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Matchroom. В соглавном бою чемпион WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), американец Джесси Родригес проведёт вторую защиту титула против мексиканца Исраэля Гонсалеса.

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