Усик выкупил права на трансляцию боя с Джошуа ради бесплатного показа на Украине

«Это подарок Александра Усика, он получил права за свои деньги и хочет бесплатно передать их всему украинскому народу, чтобы каждый желающий мог наблюдать этот поединок в прямом эфире», – сообщил в социальных сетях промоутер бойца Александр Красюк.