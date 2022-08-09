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1 час назад

Экс-чемпионка мира по боксу Рагозина вышла замуж

Матч ТВиещё 2

Непобежденная на профессиональном ринге российский боксер Наталья Рагозина в социальных сетях сообщила, что вышла замуж.

Экс-чемпионка мира по боксу Рагозина вышла замуж
Фото: Личный архив Натальи РагозинойЛичный архив Натальи Рагозиной

В мае 46 летняя спортсменка также призналась, что ждет ребенка.

— Друзья, всем огромное спасибо за поздравления! Мы рады, что вы от всей души счастливы с нами! Вчера был знаменательный день, мы расписались и узаконили отношения! В консульстве России нас встретили тепло. Посол России Дмитрий Анатольевич с супругой Ольгой Евгеньевной были свидетелями у нас! Душевно нас поздравили. Мы с мужем счастливы!

Знаю, вам любопытно, кто мой избранник. Позже покажу фото! Не все сразу, — написала Рагозина.

Рагозина — двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы среди любителей. На профессиональном ринге россиянка одержала 22 победы (13 — нокаутом) и не потерпела ни одного поражения, владела чемпионскими поясами по версиям WBA, WIBF, GBU.

Бокс,Наталья Рагозина,
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