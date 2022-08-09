Экс-чемпионка мира по боксу Рагозина вышла замуж

Непобежденная на профессиональном ринге российский боксер Наталья Рагозина в социальных сетях сообщила, что вышла замуж.
В мае 46 летняя спортсменка также призналась, что ждет ребенка.
— Друзья, всем огромное спасибо за поздравления! Мы рады, что вы от всей души счастливы с нами! Вчера был знаменательный день, мы расписались и узаконили отношения! В консульстве России нас встретили тепло. Посол России Дмитрий Анатольевич с супругой Ольгой Евгеньевной были свидетелями у нас! Душевно нас поздравили. Мы с мужем счастливы!
Знаю, вам любопытно, кто мой избранник. Позже покажу фото! Не все сразу, — написала Рагозина.
Рагозина — двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы среди любителей. На профессиональном ринге россиянка одержала 22 победы (13 — нокаутом) и не потерпела ни одного поражения, владела чемпионскими поясами по версиям WBA, WIBF, GBU.