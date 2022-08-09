Экс-чемпионка мира по боксу Рагозина вышла замуж

— Друзья, всем огромное спасибо за поздравления! Мы рады, что вы от всей души счастливы с нами! Вчера был знаменательный день, мы расписались и узаконили отношения! В консульстве России нас встретили тепло. Посол России Дмитрий Анатольевич с супругой Ольгой Евгеньевной были свидетелями у нас! Душевно нас поздравили. Мы с мужем счастливы!