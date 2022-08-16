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21 минуту назад

Валуев оценил шансы Шлеменко в бою с «Джокером»

Елена Прошина

Российский боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал грядущий бой, в котором сойдутся Александр Шлеменко и сербский боец Александр «Джокер» Илич. Об этом сообщают «Известия».

Валуев оценил шансы Шлеменко в бою с «Джокером»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Валуев высказал уверенность, что Шлеменко обязательно победит.

«В принципе, Александру Иличу придется тяжело, откровенно тяжело. Я не буду прогнозировать, как произойдет, но глубоко убежден, что Шлеменко должен в этом бою одержать победу», – заявил Валуев.

Бой между Шлеменко и «Джокером» пройдет 26 августа в Екатеринбурге, где состоится турнир RCC 12.

Сам Александр Шлеменко так описывает «Джокера»:

«Он опасный боец. Он выходит рубиться. Бескомпромиссно. Он высокий, он левша, хорошо работает левой ногой по этажам. Благодаря растяжке бьет и в голову, и в корпус, и в ногу. Большинство своих боев заканчивает нокаутом».

Бокс,Николай Валуев,Александр Шлеменко,Госдума,
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