Валуев оценил шансы Шлеменко в бою с «Джокером»

«Он опасный боец. Он выходит рубиться. Бескомпромиссно. Он высокий, он левша, хорошо работает левой ногой по этажам. Благодаря растяжке бьет и в голову, и в корпус, и в ногу. Большинство своих боев заканчивает нокаутом».