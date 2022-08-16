Валуев оценил шансы Шлеменко в бою с «Джокером»

Российский боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал грядущий бой, в котором сойдутся Александр Шлеменко и сербский боец Александр «Джокер» Илич. Об этом сообщают «Известия».
Валуев высказал уверенность, что Шлеменко обязательно победит.
«В принципе, Александру Иличу придется тяжело, откровенно тяжело. Я не буду прогнозировать, как произойдет, но глубоко убежден, что Шлеменко должен в этом бою одержать победу», – заявил Валуев.
Бой между Шлеменко и «Джокером» пройдет 26 августа в Екатеринбурге, где состоится турнир RCC 12.
Сам Александр Шлеменко так описывает «Джокера»:
«Он опасный боец. Он выходит рубиться. Бескомпромиссно. Он высокий, он левша, хорошо работает левой ногой по этажам. Благодаря растяжке бьет и в голову, и в корпус, и в ногу. Большинство своих боев заканчивает нокаутом».