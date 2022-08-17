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1 час назад

«Раздувшийся средневес не выдержит этого». Тайсон Фьюри показал Джошуа, как победить Усика

Чемпионат.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе звёздный британец Тайсон Фьюри опубликовал шуточное видео накануне ожидаемого реванша между соотечественником Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KO), который состоится уже на этих выходных в Саудовской Аравии.

Фьюри продемонстрировал силовую работу по корпусу вместе с многолетним членом своего тренерского штаба и бывшим чемпионом мира ирландцем Энди Ли.

«Вот как Энтони Джошуа должен бить по корпусу Александра Усика. Я знаю, раздувшийся средневес не выдержит эти удары», – сказал боец.

Ранее Питер Фьюри, дядя и бывший тренер Тайсона, сказал, что должен изменить Джошуа перед реваншем с Усиком, сделав акцент на его психологическом настрое.

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