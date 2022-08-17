Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе звёздный британец Тайсон Фьюри опубликовал шуточное видео накануне ожидаемого реванша между соотечественником Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KO), который состоится уже на этих выходных в Саудовской Аравии.

Фьюри продемонстрировал силовую работу по корпусу вместе с многолетним членом своего тренерского штаба и бывшим чемпионом мира ирландцем Энди Ли.

«Вот как Энтони Джошуа должен бить по корпусу Александра Усика. Я знаю, раздувшийся средневес не выдержит эти удары», – сказал боец.