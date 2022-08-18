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1 час назад

Бой Вагабова с Минеевым состоится не раньше 2023 года

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Поединок российских бойцов Вагаба Вагабова и Владимира Минеева не пройдет в этом году. Об этом во время общения с прессой сказал сам Вагабов, удерживающий пояс AMC Fight Nights в категории до 93 кг.

Бой Вагабова с Минеевым состоится не раньше 2023 года
Фото: FIGHT NIGHTSFIGHT NIGHTS

— Конкретных переговоров нет, есть ориентир — следующий год. После того, как у меня закончатся дела в «тяжах», потому что сейчас у меня есть предложения. А пояс Fight Nights — мне спешить некуда. Могу годик подождать с защитой (Владимир Минеев является чемпионом в категории до 84 кг — Прим. ред.).

— Владимир предложил вам бой в категории 88 кг. Вы сказали, что подумаете.

— В первую очередь я должен закончить дела в «тяжах». Сейчас мой вес — 102–104 кг. Это мой боевой вес. Драться в «тяжах» и в голове держать диету, что надо будет скоро гонять вес — это не очень хорошо. Поэтому я отпущу всё это из головы и скажу, готов ли я. А так, это бой интересный.

Последний поединок Владимира Минеева состоялся в октябре прошлого года и закончился победой над Магомедом Исмаиловым.

Бокс,Магомед Исмаилов,Владимир Минеев,
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