Бой Вагабова с Минеевым состоится не раньше 2023 года

— В первую очередь я должен закончить дела в «тяжах». Сейчас мой вес — 102–104 кг. Это мой боевой вес. Драться в «тяжах» и в голове держать диету, что надо будет скоро гонять вес — это не очень хорошо. Поэтому я отпущу всё это из головы и скажу, готов ли я. А так, это бой интересный.