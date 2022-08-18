Бой Вагабова с Минеевым состоится не раньше 2023 года

Поединок российских бойцов Вагаба Вагабова и Владимира Минеева не пройдет в этом году. Об этом во время общения с прессой сказал сам Вагабов, удерживающий пояс AMC Fight Nights в категории до 93 кг.
— Конкретных переговоров нет, есть ориентир — следующий год. После того, как у меня закончатся дела в «тяжах», потому что сейчас у меня есть предложения. А пояс Fight Nights — мне спешить некуда. Могу годик подождать с защитой (Владимир Минеев является чемпионом в категории до 84 кг — Прим. ред.).
— Владимир предложил вам бой в категории 88 кг. Вы сказали, что подумаете.
— В первую очередь я должен закончить дела в «тяжах». Сейчас мой вес — 102–104 кг. Это мой боевой вес. Драться в «тяжах» и в голове держать диету, что надо будет скоро гонять вес — это не очень хорошо. Поэтому я отпущу всё это из головы и скажу, готов ли я. А так, это бой интересный.
Последний поединок Владимира Минеева состоялся в октябре прошлого года и закончился победой над Магомедом Исмаиловым.