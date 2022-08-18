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58 минут назад

Стал известен соперник Ломаченко на турнире в США

Lenta.ru

Украинский боксер Василий Ломаченко подерется с американцем Джэмейном Ортисом. Соперник стал известен порталу BoxingScene.

Стал известен соперник Ломаченко на турнире в США
Фото: ТАССТАСС

По информации источника, поединок состоится 22 или 29 октября. Отмечается, что бой станет главным событием турнира Top Rank.

15 августа стало известно, что Ломаченко в ближайшее время отправится в США. До этого украинец отказался покидать страну ради поединка с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджом Камбососом из Австралии. Бой, запланированный на июнь, был отменен.

В декабре 2021-го Ломаченко одержал победу единогласным решением судей над Ричардом Комми. В июне того же года украинец оказался сильнее японца Масаеши Накатани.

В октябре 2020-го Ломаченко утратил титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксерской организации (WBO). Он уступил американцу Теофимо Лопесу судейским решением.

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