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1 час назад

Украинский боксер высмеял образ Усика для стердауна

Илья Родин

Украинский боксер Иван Редкач в социальных сетях ехидно прокомментировал поведение во время стердауна («битвы взглядов») бойца Александра Усика. По его мнению, тот вел себя как «клоун». Об этом пишет РИА «Новости».

Усика сравнили с клоуном из-за поведения перед боем с Джошуа
Фото:  Andrew Couldridge / Reuters Andrew Couldridge / Reuters

Отмечается, что 20 августа состоится поединок между Усиком и британцем Энтони Джошуа за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Усик неспроста «раскабанел» в преддверии реванша с Джошуа

На стердаун - традиционное шоу, принятое в мире единоборств - Усик явился в национальном костюме. Кроме того, он исполнил украинскую песню.

«Клоун чистой воды. Я не являюсь его хейтером, но мне не нравится такое», - подчеркнул Редкач.

Напомним, во время шоу перед поединком бойцы стремятся показать свое превосходство, стараются принизить соперника. Так, боец MMA Мухаммад Мокаев пытался устроить драку со своим оппонентом, показывал ему различные жесты и даже ткнул кулаком в плечо.

Бокс,Иван Редкач,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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