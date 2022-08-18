Усика сравнили с клоуном из-за поведения перед боем с Джошуа

Украинский боксер Иван Редкач в социальных сетях ехидно прокомментировал поведение во время стердауна («битвы взглядов») бойца Александра Усика. По его мнению, тот вел себя как «клоун». Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Andrew Couldridge / Reuters

Отмечается, что 20 августа состоится поединок между Усиком и британцем Энтони Джошуа за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

На стердаун - традиционное шоу, принятое в мире единоборств - Усик явился в национальном костюме. Кроме того, он исполнил украинскую песню.

«Клоун чистой воды. Я не являюсь его хейтером, но мне не нравится такое», - подчеркнул Редкач.