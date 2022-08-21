Усик прокомментировал победу над Джошуа в бое-реванше

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал победу над британцем Энтони Джошуа в бое-реванше. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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«Это уже история. Многие поколения будут смотреть этот бой, особенно раунд, где меня очень сильно били, но я выстоял и переломил бой, слава Богу», — заявил спортсмен после поединка.

Бой прошел в ночь на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением. Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Первый бой Усика и Джошуа прошел в сентябре 2021-го. Украинец так же победил решением судей, схватка продлилась все 12 раундов.