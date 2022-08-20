Усик прибыл на бой с Джошуа в традиционном украинском наряде. Фото

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO украинец Александр Усик прибыл на арену в Джидде (Саудовская Аравия), где сегодня состоится реванш, в ходе которого он сразится с британским боксёром Энтони Джошуа.

Фото: GETTY IMAGES GETTY IMAGES

Усик прибыл на арену в традиционной украинской одежде — в вышиванке. Фотографии прибытия Усика на поединок были опубликованы в социальных сетях промоутерской компании Matchroom Boxing.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2021 года в Лондоне (Великобритания), и тогда Усик победил единогласным судейским решением, став одним из нескольких боксёров в истории, завоевавших пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.

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