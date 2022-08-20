Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+31° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

Усик прибыл на бой с Джошуа в традиционном украинском наряде. Фото

Чемпионат.com

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO украинец Александр Усик прибыл на арену в Джидде (Саудовская Аравия), где сегодня состоится реванш, в ходе которого он сразится с британским боксёром Энтони Джошуа.

Усик прибыл на бой с Джошуа в традиционном украинском наряде. Фото
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Усик прибыл на арену в традиционной украинской одежде — в вышиванке. Фотографии прибытия Усика на поединок были опубликованы в социальных сетях промоутерской компании Matchroom Boxing.

Виталий Кличко обратился к Усику перед боем с Джошуа

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2021 года в Лондоне (Великобритания), и тогда Усик победил единогласным судейским решением, став одним из нескольких боксёров в истории, завоевавших пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.

MATCHROOM BOXING

Ранее Александр выкупил права на трансляцию боя с Джошуа и планировал показывать его в бесплатном доступе на своём официальном канале в YouTube — Usyk17. Позднее стало известно, что трансляция в YouTube не состоится. На других платформах для российского зрителя поединок будет недоступен. Напомним, «Чемпионат» также проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния. Усик и Джошуа выйдут в ринг не ранее 00:00 мск.

Бокс,Энтони Джошуа,Александр Усик,Виталий Кличко,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители