Фьюри и Усик могут провести бой в Катаре

Бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком может состояться в середине декабря в Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail.

Усик 20 августа победил в реванше британца Энтони Джошуа раздельным решением судей и сохранил три чемпионских пояса в тяжелом весе: WBO, WBA и IBF. Сразу после окончания поединка он вызвал на бой Фьюри, который владеет чемпионским титулом по версии WBC. Позже Фьюри принял вызов украинца.

По информации издания, бой планируется провести 17 декабря, за день до финала чемпионата мира по футболу в соседнем Катаре.— Нас очень интересует бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Мы собираемся сделать это в городе Эр Рияд, — заявил министр спорта Саудовской Аравии Абдулазиз бин Турки Аль Фейсал.