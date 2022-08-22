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2 минуты назад

Бой Фьюри — Усик может пройти 17 декабря в Саудовской Аравии — СМИ

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Бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком может состояться в середине декабря в Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail.

Фьюри и Усик могут провести бой в Катаре
Фото: https://matchtv.ru/boxing/matchtvnews_NI1659791_Boj_Fjuri__Usik_mozhet_projti_17_dekabra_v_Saudovskoj_Aravii__SMIhttps://matchtv.ru/boxing/matchtvnews_NI1659791_Boj_Fjuri__Usik_mozhet_projti_17_dekabra_v_Saudovskoj_Aravii__SMI

Усик 20 августа победил в реванше британца Энтони Джошуа раздельным решением судей и сохранил три чемпионских пояса в тяжелом весе: WBO, WBA и IBF. Сразу после окончания поединка он вызвал на бой Фьюри, который владеет чемпионским титулом по версии WBC. Позже Фьюри принял вызов украинца.

По информации издания, бой планируется провести 17 декабря, за день до финала чемпионата мира по футболу в соседнем Катаре.— Нас очень интересует бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Мы собираемся сделать это в городе Эр Рияд, — заявил министр спорта Саудовской Аравии Абдулазиз бин Турки Аль Фейсал.

При этом Фьюри ожидает гонорар в размере 420 миллионов фунтов стерлингов за возобновление карьеры и согласие на бой.Фьюри несколько раз объявлял о завершении карьеры. Британец выиграл 32 боя из 33 х на профессиональном ринге, еще один поединок завершил вничью. В активе непобежденного Усика 20 побед.

Бокс,Тайсон Фьюри,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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