Цзю рассказал, за кого болел во время боя Усика и Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю оценил победу украинского тяжеловеса Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Спортсмен заявил, что ожидал ничью.

«Сложно было прогнозировать некоторые вещи. Но очень рад за Сашу, что победа досталась именно ему. Я болел за него!» — отметил Цзю.

Второй бой Усика и Джошуа прошел в ночь на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением судей. Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Первый бой Усика и Джошуа прошел в сентябре 2021-го. Украинец так же победил решением судей, схватка продлилась все 12 раундов.