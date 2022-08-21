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1 час назад

Костя Цзю оценил победу Усика над Джошуа

Lenta.ru

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю оценил победу украинского тяжеловеса Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Цзю рассказал, за кого болел во время боя Усика и Джошуа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен заявил, что ожидал ничью.

«Сложно было прогнозировать некоторые вещи. Но очень рад за Сашу, что победа досталась именно ему. Я болел за него!» — отметил Цзю.

Второй бой Усика и Джошуа прошел в ночь на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением судей. Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Джошуа объяснил скандальное поведение после боя с Усиком

Первый бой Усика и Джошуа прошел в сентябре 2021-го. Украинец так же победил решением судей, схватка продлилась все 12 раундов.

На счету 32-летнего Джошуа 24 победы и три поражения на профессиональном ринге, 35-летний Усик выиграл все 20 боев в карьере.

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