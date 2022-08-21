Боксер Тайсон Фьюри сообщил об убийстве брата

Британский боксер-тяжеловес, чемпион мира (WBC) Тайсон Фьюри сообщил в соцсетях об убийстве двоюродного брата.
«Мой двоюродный брат был убит прошлой ночью. Его ударили ножом в шею. Абсурдно, что идиотам позволяют носить ножи. Этому нужно положить конец», - написал боксер.
Он призвал правительство Британии ужесточить наказание за использование холодного оружия, поскольку это уже «превратилось в пандемию».
«Жизнь драгоценна, и ее можно очень легко отнять, цените любой момент. Покойся с миром, Рико Бёртон», - добавил Фьюри.
Ранее британец решил не покидать большой спорт и бросил вызов Александру Усику.