«Отберу у украинского бомжары пояса»

Я увидел, как Джошуа проиграл Усику во второй раз, он ему не по зубам. <...> Если хотите вернуть эти титулы, пришлите цыганского варвара (прозвище Фьюри. — NEWS.ru) из Англии. Пришлите меня, и я лишу этого украинского бомжару его поясов. Я сделаю это так же, как с предыдущим украинским бомжарой (Владимиром Кличко в 2015 году. — NEWS.ru), — заявил боксер.