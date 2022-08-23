Промоутер Тайсона Фьюри высказался о бое против Усика

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы британского тяжеловеса Тайсона Фьюри, высказался о шансах на бой против украинского боксера Александра Усика. Его слова приводит Boxing Scene.

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Уоррен выразил надежду, что поединок состоится. «Это был бы отличный поединок. Думаю, он и вправду пройдет. Обе команды хотели бы этого», — заключил промоутер. Он назвал потенциальное противостояние историческим.

22 августа относительно возможного боя высказался менеджер Усика Александр Красюк. По его мнению, поединок состоится, если Фьюри окажется достаточно силен физически и морально.

В ночь на 21 августа Усик одержал победу над Энтони Джошуа в их втором поединке. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).