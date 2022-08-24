Фьюри пренебрежительно отозвался об Усике

Известный британский боксер Тайсон Фьюри рассказал о своем видении возможного поединка с украинским бойцом Александром Усиком. Он выразил уверенность в легкой победе над ним. Об этом пишет «Чемпионат».

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Отмечается, что Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе. В свою очередь, Александр Усик обладает поясами WBA Super, IBF и WBO.

Боксер подчеркнул, что бой с Усиком его не привлекает. Он объяснил это тем, что ему неинтересно сражаться с человеком, который якобы ничем особенным себя не проявил. По мнению Фьюри, у него нет и не может быть конкурентов.

«Есть только я. Они пытаются конкурировать, но проигрывают», - пояснил Фьюри.

Он добавил при этом, что смог бы победить украинца без особого напряжения, банально «проткнул бы его своими кулаками».