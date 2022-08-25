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50 минут назад

Уайлдер бросил вызов Усику

Lenta.ruиещё 1

Американский боксер-тяжеловес, бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер в интервью YouTube-каналу ESNEWS бросил вызов украинцу Александру Усику.

Уайлдер бросил вызов Усику
Фото: Joe Camporeale / ReutersJoe Camporeale / Reuters

«Вы хотите увидеть мой бой с Усиком? Я тоже. Я подерусь с ним. Король вернулся», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что до этого наслаждался временем, проведенным с семьей, однако по многочисленным просьбам решил вернуться на ринг.

В ночь на 21 августа Усик победил британца Энтони Джошуа раздельным решением судей. Таким образом, украинец удержал титулы чемпиона по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Усик выиграл все 20 боев в карьере. На счету Уайлдера 42 победы, 41 из которых добыта нокаутом, два поражения и одна ничья. Последний раз он выходил на ринг в октябре 2021-го, когда проиграл британцу Тайсону Фьюри, не сумев вернуть титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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