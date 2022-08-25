Уайлдер бросил вызов Усику

«Вы хотите увидеть мой бой с Усиком ? Я тоже. Я подерусь с ним. Король вернулся», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что до этого наслаждался временем, проведенным с семьей, однако по многочисленным просьбам решил вернуться на ринг.

Усик выиграл все 20 боев в карьере. На счету Уайлдера 42 победы, 41 из которых добыта нокаутом, два поражения и одна ничья. Последний раз он выходил на ринг в октябре 2021-го, когда проиграл британцу Тайсону Фьюри, не сумев вернуть титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).