Рамзан Кадыров высказался о современном российском боксе

«В субботу мы отметили Международный день бокса. Я искренне поздравляю с этим праздником всех, кто имеет к нему отношение! Бокс объединяет миллионы людей из разных уголков мира. Каждый из нас так или иначе занимался этим видом спорта. Я сам с детства являюсь большим поклонником бокса и с ранних пор совершенствую свои навыки и умения на ринге.