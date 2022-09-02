Умер один из лучших нокаутеров в истории бокса

Американский боксер, двукратный претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе Эрни Шейверс умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает Boxing Scene.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Отмечается, что спортсмен, считающийся одним из сильнейших панчеров в истории бокса, скончался в четверг, 1 сентября – на следующий день после того, как ему исполнилось 78 лет.