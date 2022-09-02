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1 час назад

Умер один из лучших нокаутеров в истории бокса Эрни Шейверс

Москва24иещё 1

Американский боксер, двукратный претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе Эрни Шейверс умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает Boxing Scene.

Умер один из лучших нокаутеров в истории бокса
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Отмечается, что спортсмен, считающийся одним из сильнейших панчеров в истории бокса, скончался в четверг, 1 сентября – на следующий день после того, как ему исполнилось 78 лет.

Эрни Шейверс родился в 1945 году. Первый профессиональный бой провел в 1969 году, одержав уверенную победу нокаутом над Сайласом Хауэллом. В дальнейшем Шейверс дважды поборолся за звание чемпиона мира с Мохаммедом Али (1977 год) и Ларри Холмсом (1979 год), однако потерпел поражения. За профессиональную карьеру Шейверс провел 89 поединков, 74 из которых завершились его победой (68 нокаутом).

Бокс,Ларри Холмс,Мохаммед Али,
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