Обладатель трёх престижных титулов чемпиона мира по версиям IBF/WBO/WBA, а также обладатель пояса журнала The Ring и второсортного титула IBO в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) дал большую пресс-конференцию в Киеве.

Украинский чемпион недавно прибыл в Украину после победы в реванше над бывшим объединённым чемпионом из Британии Энтони Джошуа (24-3, 22 КО). Александр ответил на вопросы украинских СМИ о возможном поединке против чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО), войне в Украине и поединке на киевском стадионе "Олимпийский".

— Рассказывай, как себя ощущает обладатель четырёх поясов. Ты пересчитываешь их?

— Нет, просто смотрю. Да, слава Богу, есть победа, дополнительный пояс есть, но очень хочется WBC.

— Где он?

— [улыбается] Цыгане захватили. Король какой-то.

— Очень интересны ваши мысли в контексте войны, которую мы сейчас имеем. Ваше мнение о том, что в Украине продолжают работать российские букмекерские компании, особенно такие, как 1xbet?

— Пусть закроют всё и выгонят. В чём проблема? Только украинские будут работать. Всё элементарно просто, мне кажется. Не работайте с ними вообще, не заходите, не смотрите вообще.

— Кто из звёзд бокса интересовался у вас не только боксом, а спрашивал о войне в Украине, если такие были, конечно?

— Да практически все ребята, с которыми я общаюсь. Они интересуются тем, как дела в стране, как у меня дела. Когда всё началось, много кто интересовался. Тони Беллью, Дерек Чисора, много спортсменов-боксёров, с которыми я боксировал и не боксировал немного переживали, поддерживали и спрашивали, чем они могут помочь лично мне и стране. Такое людское общение.

— Если с Фьюри не выйдет или Фьюри соскочит, у вас есть мысли о завершении карьеры, или это просто сфокусированность на Фьюри?

— Сейчас я вообще не хочу никакого боя с Фьюри. Я просто хочу наслаждаться тем, что я дома. С ним поединок хочется. Он будет очень громкий. Он же говорит, что он король королей, всех бьёт, всех побьёт, бомжами обзывает и всё такое. Я, на всякий случай, прописанный [смех и аплодисменты в зале]. И постоянное место жительства у меня есть. Да, когда-то у меня не было прописки, но сейчас у меня всё чётко. Даже дом есть. Так что хотелось бы с ним. Громкий поединок будет. О завершении карьеры, конечно, я тоже думаю, но ещё хочется побоксировать. Хочется знаете где побоксировать? На "Олимпийском". Вот на Олимпийском можно отбоксировать и сказать: "Я очень благодарю вас, но дальше будем работать в другом направлении". Вот на Олимпийском можно уже завязывать. Можно даже второй раз там Фьюри набуцкать.

— Реально ли провести бой с Фьюри на "Олимпийском"? Реально ли удовлетворить тот гонорар, который запрашивает Фьюри, или на Олимпийском это будет невозможно?

— Он же дома там говорит за 500 лямов, ещё что-то. Он лунатик. Я в хорошем смысле говорю. Я никоим образом не оскорбляю. 500. Я тоже 500 хочу, и что? Я не буду с Фьюри боксировать, дайте мне 500! Я думаю, на "Олимпийском" с ним на данный момент — это невозможно. Даже если всё, слава Богу, у нас будет тихо. Всё равно я думаю, что он не поедет. Он же чувствует, что тут земелька, которая силу даёт. Я же, когда еду, ложусь на землю, лежу немножко. Она мне силу дала, и я поехал. А он где тут будет брать? Тут даже наши местные цыгане, они за меня [смех в зале]. Они не за него. Тем более песня, под которую я выхожу. Василь Жадан поёт эту песню. И представляете, мы соберём коней, всадников с саблями. А он: "Я не понимаю. Не я король, а этот?" Нет, я думаю, что с ним это невозможно. Может другого затянуть? Сказать: "Ну давай куражнём". Пообещать ему что-то. Может какой-то участок [смех в зале]. Коня можно дать точно. Ну не знаю. Можно об этом помечтать, но я думаю, это только в мечтах. Но они же сбываются.

— А ты о чём мечтаешь, Саша?

— Так чтобы я сделал [щёлкает пальцами], но опять же — это ложь, такого не может быть. Чтобы всё оружие в мире исчезло. Всё, даже то, которое есть у меня [аплодисменты в зале].

— Вы говорили ранее, что с теми, с кем вы дружите, вы стараетесь политические вещи не затрагивать. Что вас объединяет не политика, а дружба с детства. У меня есть вопрос — с теми людьми, которых вы имели в виду, вы общаетесь с ними сейчас?

— Много с кем не общаюсь.

— А по каким причинам можете рассказать?

— По причине вторжения Российской Федерации в Украину. Вот по каким причинам.

***

— Это хорошо, что говорят о Фьюри. Я думаю, что он согласится на бой. То, что он болтает, — он уже его продаёт. Я имею в виду поединок. Пусть поработает немного. Мы тут поработаем для страны, а он там поработает на мир, когда этот поединок будет. И насколько я знаю, мы разговаривали с саудитами, которые организовывали второй поединок с Джошуа. Они очень заинтересованы в том, чтобы провести этот бой снова в Саудовской Аравии. И мне кажется, это вообще обалденно. Тем более, что они хотят другой стадион сделать. Что-то на около 80-90 тысяч народа. Класс. Мне кажется, что это очень обалденно.

— Считаете ли вы Тайсона Фьюри самым великим боксёром супертяжёлой весовой категории за всю историю?

— Он очень сильный спортсмен, чемпион мира. У него ни одного поражения, но считать его великим каким-то… Мухаммед Али — да, это величина. Нет, я не считаю его самым лучшим, самым крутым. Я и себя таким не считаю, и многих спортсменов-боксёров такими не считаю. Хорошие топчики, но не великие. Величия в них никакого нет. Мухаммед Али — он великий.

— Возможна ли ваша трилогия с Энтони Джошуа? Возможно, после боя сам Джошуа или кто-то из его команды к вам обращался с этим вопросом: "Давайте сделаем третий бой, как Канело - Головкин или Фьюри - Уайлдер?"

— Эдди Хирн что-то об этом говорил, но я не хочу брать компетентность судей, которые судили. Англичанин — отдал мне, украинец — отдал мне, а американец — отдал Энтони. Но когда я пересмотрел поединок… Ну четыре, пять максимум раундов можно отдать Энтони. Но раздельным, единогласным — победа есть? Слава Богу. После драки руками не машут. Уже всё это сделали. Если Фьюри не согласится или как-то где-то поплывёт, мне кажется, можно сделать третий поединок как раз на "Олимпийском". В Лондоне были, в Саудии были, можно на "Олимпийском" шарахнуть.