Умер двукратный олимпийский чемпион Борис Лагутин

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.
Причина смерти бывшего спортсмена не уточняется. Федерация выразила искренние соболезнования родным, близким и почитателям таланта Бориса Николаевича.
Напомним, что Лагутин родился 24 июня 1938 года в Москве. Начал заниматься боксом в 17 лет, уже через три года став чемпионом Москвы. Шесть раз становился победителем чемпионатов СССР, в 1961 и 1963 году стал чемпионом Европы, золотой призер Олимпийских игр в Токио 1964 года и Олимпиады 1968 года в Мехико.
После окончания спортивной карьеры работал председателем Федерации бокса СССР, а также ответственным организатором отдела спортивной и оборонно-массовой работы ЦК ВЛКСМ.