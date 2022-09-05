Умер двукратный олимпийский чемпион Борис Лагутин

Напомним, что Лагутин родился 24 июня 1938 года в Москве. Начал заниматься боксом в 17 лет, уже через три года став чемпионом Москвы. Шесть раз становился победителем чемпионатов СССР, в 1961 и 1963 году стал чемпионом Европы, золотой призер Олимпийских игр в Токио 1964 года и Олимпиады 1968 года в Мехико.