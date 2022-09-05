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12 часов назад

Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу Лагутин

Никита Бородкин

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Умер двукратный олимпийский чемпион Борис Лагутин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причина смерти бывшего спортсмена не уточняется. Федерация выразила искренние соболезнования родным, близким и почитателям таланта Бориса Николаевича.

Напомним, что Лагутин родился 24 июня 1938 года в Москве. Начал заниматься боксом в 17 лет, уже через три года став чемпионом Москвы. Шесть раз становился победителем чемпионатов СССР, в 1961 и 1963 году стал чемпионом Европы, золотой призер Олимпийских игр в Токио 1964 года и Олимпиады 1968 года в Мехико.

После окончания спортивной карьеры работал председателем Федерации бокса СССР, а также ответственным организатором отдела спортивной и оборонно-массовой работы ЦК ВЛКСМ.

Бокс,Борис Лагутин,
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