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1 час назад

«Готов драться в декабре. По рукам». Джошуа принял вызов Фьюри

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Бывший чемпион в тяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа на странице в Twitter ответил на вызов со стороны соотечественника Тайсона Фьюри, предложившего встретиться в ринге до конца 2022 года.

«Готов драться в декабре. По рукам»: Джошуа принял вызов Фьюри
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Спокойно. Я не веду переговоры онлайн, но если ты настроен серьезно, то обратись к (моей) промоутерской компании 258 MGT. Буду готов драться в декабре. По рукам, — написал Джошуа.

В последнем поединке в августе Джошуа единогласным решением проиграл украинцу Александру Усику.

Фьюри владеет чемпионским поясом WBC в тяжелом весе.

Бокс,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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