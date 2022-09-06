«Готов драться в декабре. По рукам». Джошуа принял вызов Фьюри

Бывший чемпион в тяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа на странице в Twitter ответил на вызов со стороны соотечественника Тайсона Фьюри, предложившего встретиться в ринге до конца 2022 года.
— Спокойно. Я не веду переговоры онлайн, но если ты настроен серьезно, то обратись к (моей) промоутерской компании 258 MGT. Буду готов драться в декабре. По рукам, — написал Джошуа.
В последнем поединке в августе Джошуа единогласным решением проиграл украинцу Александру Усику.
Фьюри владеет чемпионским поясом WBC в тяжелом весе.