Бокс могут исключить из программы Олимпийских игр-2028

«На настоящий момент бокс не включен в спортивную программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Учитывая отсутствие реального прогресса в данном вопросе, исполком МОК не в состоянии отменить это решение и будет продолжать с серьезной обеспокоенностью следить за управлением IBA», — говорится в письме МОК, которое было направлено главе международной федерации Умару Кремлеву.