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4 часа назад

Бокс могут исключить из программы Олимпийских игр 2028 года

Газета.Ruиещё 10

Соревнования по боксу могут не войти в программу Олимпийских летних игр 2028 года в американском Лос-Анджелесе, пишет Reuters.

Бокс могут исключить из программы Олимпийских игр-2028
Фото: UnsplashUnsplash

По информации агентства, Международный олимпийский комитет (МОК) не устраивает слишком большая финансовая зависимость Международной боксерской ассоциации (IBA) от спонсорской поддержки российской компании «Газпром».

«На настоящий момент бокс не включен в спортивную программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Учитывая отсутствие реального прогресса в данном вопросе, исполком МОК не в состоянии отменить это решение и будет продолжать с серьезной обеспокоенностью следить за управлением IBA», — говорится в письме МОК, которое было направлено главе международной федерации Умару Кремлеву.

МОК уже лишал IBA права заниматься вопросами организации квалификации на Олимпийские игры в Токио из-за проблем с управлением и финансами организации. Отбор был осуществлен под руководством Международного олимпийского комитета.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что у российских спортсменов нет возможности участвовать в турнирах для отбора на Олимпиаду 2024 года.

«Российские боксеры не имеют возможности участвовать в международных соревнованиях. Нарушена мировая система квалификации, то есть отбора боксеров на Игры в Париже», — сказала Кириенко.

Бокс,Умар Кремлев,Газпром,
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