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1 час назад

Стала известна дата боя Джошуа и Фьюри

Lenta.ruиещё 5

Стала известна дата боя британских боксеров Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри за титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе. Об этом сообщила в Twitter промоутерская компания 258 Management Limited.

Стала известна дата боя Джошуа и Фьюри
Фото: СоцсетиСоцсети

Поединок пройдет 3 декабря. Команда Джошуа приняла все условия боя, которые ранее предложил Фьюри. «В связи со смертью королевы Елизаветы мы приостановили общение. В настоящее время ждем подтверждения со стороны соперника», — говорится в заявлении компании. Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен ответил на этот пост фразой «контракт скоро будет у вас».

8 сентября Фьюри заявил, что не готов драться 17 декабря, как предложила команда Джошуа. «26 ноября на "Уэмбли" или 3 декабря в Кардиффе. Эти даты, бери или уходи», — заявил боксер.

Фьюри — действующий чемпион WBC в тяжелом весе. На его счету 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью. В активе Энтони Джошуа 24 победы при трех поражениях.

Бокс,Энтони Джошуа,
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