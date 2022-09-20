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2 часа назад

Украинский боксер Усик заработал за карьеру $52 млн

Газета.Ruиещё 1

Состояние чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика выросло в три раза за два года. Об этом сообщает Sportekz.

Украинский боксер Усик заработал за карьеру $52 млн
Фото: Hassan Ammar/APHassan Ammar/AP

По информации источника, состояние украинского боксера в 2020 году оценивалось в $ 4 млн, а в начале текущего года оно составляло около $ 17 млн. Отметим, что по итогам поединка с Энтони Джошуа украинскому боксеру было гарантировано 50% от суммы 65 миллионов фунтов стерлингов.

Таким образом, собственный капитал Усика вырос до $ 52 млн. В данные подсчеты не были включены доходы Усика от рекламы и доходов от трансляций.

В ночь на 21 августа в Саудовской Аравии Усик победил британца Энтони Джошуа в их втором поединке. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Фьюри одержал 32 победы в 33 поединках в профессиональной карьере и два раза подряд успешно провел защиту титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Еще один поединок он завершил вничью.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас заявил, что британец Тайсон Фьюри просто боится его клиента и поэтому избегает переговоров о поединке.

Бокс,Тайсон Фьюри,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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