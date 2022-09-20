Украинский боксер Усик заработал за карьеру $52 млн

Состояние чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика выросло в три раза за два года. Об этом сообщает Sportekz.

Фото: Hassan Ammar/AP Hassan Ammar/AP

По информации источника, состояние украинского боксера в 2020 году оценивалось в $ 4 млн, а в начале текущего года оно составляло около $ 17 млн. Отметим, что по итогам поединка с Энтони Джошуа украинскому боксеру было гарантировано 50% от суммы 65 миллионов фунтов стерлингов.

Таким образом, собственный капитал Усика вырос до $ 52 млн. В данные подсчеты не были включены доходы Усика от рекламы и доходов от трансляций.

В ночь на 21 августа в Саудовской Аравии Усик победил британца Энтони Джошуа в их втором поединке. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Фьюри одержал 32 победы в 33 поединках в профессиональной карьере и два раза подряд успешно провел защиту титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Еще один поединок он завершил вничью.