Боксер Мэйуэзер анонсировал реванш с Макгрегором в 2023 году

Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мэйуэзер - младший и представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор проведут бой-реванш в 2023 году. Об этом газете Daily Mail в среду сообщил Мэйуэзер.
25 сентября Мэйуэзер проведет поединок против японского бойца Микуры Асакуры под эгидой промоушена Rizin.
"Я хочу получить удовольствие в эти выходные от боя против Асакуры. Затем у меня будет еще один выставочный бой в Дубае в ноябре, а после - против Макгрегора в 2023 году. Мы не знаем, будет ли это настоящая битва. Я бы предпочел, чтобы поединок был выставочным, потому что не хочу принимать участие в боях, в которых могу понести реальный урон", - сказал Мэйуэзер.
Первый бой между Макгрегором и Мэйуэзером прошел в августе 2017 года в Лас-Вегасе по правилам бокса, американец одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде. За бой с Макгрегором, по неофициальной информации, Мэйуэзер получил $275 млн. В июле 2018 года журнал Forbes поставил Мэйуэзера на первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей.
Макгрегору 34 года, он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений в смешанных единоборствах (ММА). Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).
Мэйуэзеру 45 лет, он имеет на своем счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Американец становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. Мэйуэзер - владелец промоутерской компании, клиентами которой являются боксеры и бойцы смешанного стиля. Он завершил профессиональную карьеру в 2017 году, после чего провел три выставочных поединка, в которых одержал три победы.