Боксер Мэйуэзер анонсировал реванш с Макгрегором в 2023 году

"Я хочу получить удовольствие в эти выходные от боя против Асакуры. Затем у меня будет еще один выставочный бой в Дубае в ноябре, а после - против Макгрегора в 2023 году. Мы не знаем, будет ли это настоящая битва. Я бы предпочел, чтобы поединок был выставочным, потому что не хочу принимать участие в боях, в которых могу понести реальный урон", - сказал Мэйуэзер.