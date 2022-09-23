«Больной, что ли?»: Усик о поведении Джошуа после боя

«Он тренировался, во что-то верил, а тут проиграл во второй раз. Джошуа был в очень хорошей форме к этому моменту, но, слава богу, мы были немного лучше. Его немного унесло, он много высказал непонятных слов, но я думаю, что он хороший человек», — поделился спортсмен.