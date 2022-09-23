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1 час назад

Усик описал поведение Джошуа после боя фразой «сорвался парень»

Lenta.ruиещё 2

Украинский боксер Александр Усик описал поведение британца Энтони Джошуа после их совместного боя. Его слова приводит YouTube-канал Usik17.

«Больной, что ли?»: Усик о поведении Джошуа после боя
Фото: ТАССТАСС

После поражения от украинца Джошуа выбросил чемпионские пояса Усика за пределы ринга.

«Сорвался парень. Я подумал: "Больной, что ли? Зачем ты их швыряешь? Это как если тебе не дали мяч поиграть, а ты взял его и перебил через забор соседу, где злая собака"», — такой фразой описал произошедшее боксер.

Усик добавил, что не осуждает соперника за этот поступок.

«Он тренировался, во что-то верил, а тут проиграл во второй раз. Джошуа был в очень хорошей форме к этому моменту, но, слава богу, мы были немного лучше. Его немного унесло, он много высказал непонятных слов, но я думаю, что он хороший человек», — поделился спортсмен.

Второй бой Усика и Джошуа прошел 22 августа в Саудовской Аравии и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением судей. Таким образом, он удержал четыре чемпионских пояса. Первый бой боксеры провели в сентябре 2021 года. Усик также победил решением судей, схватка продлилась 12 раундов.

Бокс,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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