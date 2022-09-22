Стало известно о планах Усика провести три боя до конца карьеры

«Еще максимум три боя я могу быть пиковым. Три подготовки. С ТайсТайсоном Фьюри, с Канело и "Олимпийский" [стадион в Киеве — прим. "Ленты.ру"] — до свидания. Канело же хотел боксировать, но это фрикобой будет. Чисто бабок заработать», — сказал боксер.