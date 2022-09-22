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1 час назад

Стало известно о планах Усика провести три боя до конца карьеры

Lenta.ru

Стало известно о планах украинского боксера Александра Усика провести три поединка и завершить карьеру. Его слова приводит YouTube-канал Usik17.

Стало известно о планах Усика провести три боя до конца карьеры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Еще максимум три боя я могу быть пиковым. Три подготовки. С ТайсТайсоном Фьюри, с Канело и "Олимпийский" [стадион в Киеве — прим. "Ленты.ру"] — до свидания. Канело же хотел боксировать, но это фрикобой будет. Чисто бабок заработать», — сказал боксер.

28 августа появилась информация, что Фьюри и Усик встретятся на ринге в Саудовской Аравии, Катаре или ОАЭ. Как ожидалось, бой состоится 11 или 18 февраля 2023 года, однако британец предпочел провести поединок с соотечественником Энтони Джошуа.

Усик удерживает титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего в профессиональной карьере украинец провел 20 боев и выиграл в каждом из них.

Бокс,Тайсон Фьюри,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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