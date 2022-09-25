Боксер Мэйуэзер победил Асакуру в выставочном поединке

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер - младший в воскресенье победил японского бойца смешанного стиля (ММА) Микуру Асакуру в выставочном в трехраундовом поединке по правилам бокса. Бой прошел в Сайтаме (Япония).

Фото: © AP Photo/Hiro Komae © AP Photo/Hiro Komae

Американец победил во втором раунде техническим нокаутом. До этого экс-боксер провел три выставочных поединка - против японского кикбоксера Теншины Насукаву (2018 год), американского блогера Логана Пола (2020) и спарринг-партнера Дона Мура (2022). Все три поединка завершились победами Мэйуэзера.

Мэйуэзеру 45 лет, на его счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. Мэйуэзер - владелец промоутерской компании, клиентами которой являются боксеры и бойцы смешанного стиля. Он завершил профессиональную карьеру в 2017 году.

Американец является самым высокооплачиваемым боксером всех времен. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн, за бой с Конором Макгрегором, по неофициальной информации, он получил $275 млн. В июле 2018 года журнал Forbes поставил Мэйуэзера на первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей.