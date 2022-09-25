Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
56 минут назад

Умара Кремлева утвердили в должности президента Международной ассоциации бокса

ТАССиещё 3

Россиянин Умар Крмелев утвержден в должности президента Международной ассоциации бокса (IBA). Такое решение было принято в воскресенье на внеочередном конгрессе организации в Ереване.

Кремлева утвердили в должности президента IBA
Фото: ТАССТАСС

Против проведения новых выборов президента организации проголосовали 106 делегатов конгресса, за - 36, четверо воздержались.

14 мая по итогам внеочередного конгресса IBA в Стамбуле Кремлев был переизбран на пост президента организации на безальтернативной основе. Соперником Кремлева на выборах должен был стать Борис ван дер Фёрст, однако накануне выборов нидерландец был отстранен. 14 июня Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию ван дер Фёрста, сообщив, что он допустил незначительное нарушение, которое не должно было повлиять на его допуск до выборов. Пресс-служба CAS подчеркнула, что Кремлев допустил такое же незначительное нарушение, которое не повлияло на его участие в выборах. 23 сентября временная комиссия по выдвижению кандидатов Независимого отдела по обеспечению честности в боксе (BIIU) приняла решение снять обвинения с Кремлева по делу о нарушениях во время выборов президента организации.

Кремлеву 39 лет, он возглавляет IBA (ранее - AIBA) с 2020 года. С 2017 по 2021 год он занимал пост генерального секретаря Федерации бокса России.

Бокс,Умар Кремлев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители