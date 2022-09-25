Кремлева утвердили в должности президента IBA

14 мая по итогам внеочередного конгресса IBA в Стамбуле Кремлев был переизбран на пост президента организации на безальтернативной основе. Соперником Кремлева на выборах должен был стать Борис ван дер Фёрст, однако накануне выборов нидерландец был отстранен. 14 июня Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию ван дер Фёрста, сообщив, что он допустил незначительное нарушение, которое не должно было повлиять на его допуск до выборов. Пресс-служба CAS подчеркнула, что Кремлев допустил такое же незначительное нарушение, которое не повлияло на его участие в выборах. 23 сентября временная комиссия по выдвижению кандидатов Независимого отдела по обеспечению честности в боксе (BIIU) приняла решение снять обвинения с Кремлева по делу о нарушениях во время выборов президента организации.