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21 минуту назад

Тайсон Фьюри объявил о срыве боя с Энтони Джошуа

Чемпионат.comиещё 7

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) объявил о срыве поединка со звёздным соотечественником, Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), который, согласно его недавнему заявлению, должен был подписать контракт к 26 сентября. Комментариев от промоутеров бойцов пока не было.

Тайсон Фьюри объявил о срыве боя с Энтони Джошуа
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Что ж, ребята, это официально — судный день наступил и закончился. Уже пять часов вечера, а контракт не подписан. Для Джошуа всё официально закончено. Забудь о бое, идиот, трус, мешок дерьма и бодибилдер.

Я всегда знал, что у него нет мужества, чтобы сразиться с Цыганским королём. И мне всё равно, что ты, чёрт возьми, сейчас скажешь. Удачи тебе в карьере и жизни, мир», – сказал Фьюри в социальных сетях.

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