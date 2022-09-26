Усик высказался об использовании русского языка на Украине

«У нас есть государство. Это государство называется Украина. Язык — украинский, и всё. Он должен быть один-единственный. А как люди разговаривают у себя дома, это совсем другое. Некоторые люди, общаясь на украинском языке, когда слышат собеседника на русском, начинают: «Я вас не розумию». Нельзя этого делать. Эти колебания с языками делаются специально. Насильно мил не будешь. Если тебя будут заставлять что-то делать, то…