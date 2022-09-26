Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Усик поддержал русскоговорящих на Украине, выступив против языкового деления в стране

Чемпионат.comиещё 1

Украинский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик заявил, что в происходящей на Украине ситуации нельзя делить людей по языковому признаку.

Усик высказался об использовании русского языка на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас есть государство. Это государство называется Украина. Язык — украинский, и всё. Он должен быть один-единственный. А как люди разговаривают у себя дома, это совсем другое. Некоторые люди, общаясь на украинском языке, когда слышат собеседника на русском, начинают: «Я вас не розумию». Нельзя этого делать. Эти колебания с языками делаются специально. Насильно мил не будешь. Если тебя будут заставлять что-то делать, то…

Необходимо ещё больше здравого объединения и не кричать, кто сколько сделал. Происходящие события некоторых людей ничему не учат. Это печально. Казалось, что такие вещи должны сильно менять, но этого не происходит. Мне очень не нравится, когда люди начинают друг другу высказывать в плане: «А я вот сделал столько, а ты — меньше». Идёт такое разделение», – рассказал Усик на YouTube-канале украинскому журналисту.

Боксер Усик признался в легком сумасшествии

Напомним, в своём последнем бою Усик в августе победил британца Энтони Джошуа.

Бокс,Энтони Джошуа,Александр Усик,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители