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1 час назад

Усик рассказал об отношениях с российскими фанатами

Чемпионат.comиещё 2

Украинский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик высказался по поводу отношений с российскими поклонниками.

Усик рассказал об отношениях с российскими фанатами
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Теперь в России поклонников стало меньше, значительно меньше. Пишет парень плохое слово на меня. Офигеть. Сколько там желчи сидит. Ему же надо было иметь какую-то смелость. Он мог подумать, что его могут найти. Но никто не собирается искать его вообще. Он очень далеко.

Вот он оскорбил, а я говорю: «Дай бог тебе здоровья». Обозвал да обозвал. Думаю, что поклонники в России все-таки есть. Может быть меньше, а может быть – больше. Я не знаю. Меня больше интересуют мои украинские болельщики и соотечественники», – рассказал Усик на YouTube-канале украинскому журналисту.

Бокс,Александр Усик,
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