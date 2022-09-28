Боксер Лебедев рассказал о своем отношении к мобилизации

"Я гражданин своей страны, нужно выполнять законы РФ, - сказал Лебедев. - Понимаю, что многие не хотят, каждый имеет право на свое мнение, но это во многом зависит от воспитания. Придет повестка - пойду, не задумываясь. Как мне потом людям в глаза смотреть?"