Боксер Лебедев рассказал о своем отношении к мобилизации

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) Денис Лебедев готов пойти в военкомат, если получит повестку. Об этом он заявил ТАСС в среду на форуме "Россия - спортивная держава".
"Я гражданин своей страны, нужно выполнять законы РФ, - сказал Лебедев. - Понимаю, что многие не хотят, каждый имеет право на свое мнение, но это во многом зависит от воспитания. Придет повестка - пойду, не задумываясь. Как мне потом людям в глаза смотреть?"
Лебедеву 43 года, он завершил карьеру в 2019 году, однако в феврале объявил о ее возобновлении. Россиянин владел чемпионскими титулами по версиям WBA и IBF. Лебедев проходил службу в спортивной роте ЦСКА.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.