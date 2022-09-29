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2 часа назад

Федор Емельяненко про мобилизацию: «Для меня было легким шоком, когда читаешь новости, что люди бегут от призыва»

Sports.ru

Российский тяжеловес Bellator Федор Емельяненко поделился мнением насчет частичной мобилизации, объявленной в стране.

Емельяненко: Для меня было легким шоком, что люди бегут от призыва
Фото: sports.rusports.ru

«Лично у меня тревожности нет никакой: все в руках Божьих, поэтому, нужно довериться. Мы сильно привязались к земному, поэтому у всех такое волнение. Без воли Божьей и волос не упадет с нашей головы.

Почему-то, я заметил по себе – чем выше накал вокруг, среди моих близких, знакомых, друзей, тем спокойнее я становлюсь. Тем больше чувствуется присутствие Божье.

Для меня было большим открытием и легким шоком, когда читаешь новости, что в военкоматах происходит, и что люди бегут, бегут от призыва.

Пока повесток не было, но все ждут. У ребят пока контракты, а как будет дальше, посмотрим. Мы живем сегодняшним днем.

Все продолжают готовиться, помогать друг другу. Кто-то к боям готовится, кто-то помогает, поэтому все работают», – сказал Емельяненко.

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Бокс,Федор Емельяненко,
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