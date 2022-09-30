Усик отреагировал на решение сборной Украины покинуть ЧЕ

«Я хотел бы выразить свою поддержку национальной команде Украины по боксу, которой было запрещено выступать под флагом и гимном Украины на чемпионате Европы. Умар (Умар Кремлёв, российский бизнесмен, который руководит IBA), это не просто флаг, это цвета свободы во всём мире. Вы не можете сломить дух наших мужчин, выступающих в соревнованиях. Вы не можете даже мечтать об этом.