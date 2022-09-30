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36 минут назад

Усик отреагировал на решение сборной Украины по боксу покинуть ЧЕ после запрета флага

Чемпионат.com

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о решении юниорской сборной Украины по боксу покинуть чемпионат Европы в Италии. На такой шаг украинцы пошли после запрета организаторов выступать под национальным флагом.

Усик отреагировал на решение сборной Украины покинуть ЧЕ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я хотел бы выразить свою поддержку национальной команде Украины по боксу, которой было запрещено выступать под флагом и гимном Украины на чемпионате Европы. Умар (Умар Кремлёв, российский бизнесмен, который руководит IBA), это не просто флаг, это цвета свободы во всём мире. Вы не можете сломить дух наших мужчин, выступающих в соревнованиях. Вы не можете даже мечтать об этом.

Ребята, вы молодцы и спасибо вам за то, что показали всему миру свою храбрость и силу духа. Украинцы — люди волевые», — написал Усик.

Бокс,Умар Кремлев,Александр Усик,
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