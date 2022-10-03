Отец Фьюри обвинил Усика в трусости

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0), уверен, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) избегает боя с его сыном.

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«Если для того, чтобы забрать оставшиеся титулы нам придется гоняться за этим перекаченным средневесом, мы это сделаем. Тайсон будет преследовать эти пояса. Он будет бить безжалостно. Они получат [соперники] от него так, как никогда раньше

Усик собирается подраться с Канело, чтобы избежать столкновения с Тайсоном Фьюри. Усик хочет заработать как можно больше денег, прежде чем он встретится с «Цыганским королем».

Он знает, что [свободных] поясов больше нет. Он может несколько раз подраться с Канело, а затем сразиться с Тайсоном за еще большие деньги», – сказал Фьюри в интервью talkSPORT.

Усик победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия. Таким образом, Усик защитил титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии The Ring.