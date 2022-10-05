Отстранение боксеров из России от соревнований отменили

Совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) проголосовал за отмену своего предыдущего решения о боксёрах из Российской Федерации и Беларуси и постановил позволить спортсменам из этих стран принимать участие в соревнованиях под эгидой IBA. Соответствующий текст был опубликован на официальном сайте федерации.

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В релизе отмечается, что IBA твёрдо убеждена, что политика не должна оказывать никакого влияния на спорт, а потому всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия.