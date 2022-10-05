Россию пустят на международные соревнования по боксу

«Совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксеров России и Беларуси к соревнованиям IBA с немедленным вступлением в силу», - подчеркнули в Федерации бокса России.

В ассоциации считают, что связи между политикой и спортом быть не должно. Соответственно, у всех спортсменов должны быть равные права, указано в заявлении.

Ранее олимпийский чемпион в эстафете 2018 года шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон подверг критике главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за то, что у него нет четкой позиции в отношении отстранения российских спортсменов от международных стартов. Бах 1 марта выступил с официальным обращением ко всем международным федерациям. Он призвал отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Депутат Госдумы России Ирина Роднина, в свою очередь, заявила, что высказывание Баха – предательство.