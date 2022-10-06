Женская сборная России по боксу пропустит чемпионат Европы-2022

В пресс релизе отмечается, что причиной недопуска россиянок является закрытие заявочных листов. В среду совет директоров IBA проголосовал за допуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям под эгидой организации с немедленным вступлением этого решения в силу. Российские и белорусские боксеры вернутся на соревнования под эгидой IBA под своими национальными флагами и гимнами.