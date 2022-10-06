Женская сборная России по боксу пропустит чемпионат Европы 2022 года, который пройдет в Черногории, сообщает пресс служба Европейской конфедерации бокса (EUBC).
В пресс релизе отмечается, что причиной недопуска россиянок является закрытие заявочных листов. В среду совет директоров IBA проголосовал за допуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям под эгидой организации с немедленным вступлением этого решения в силу. Российские и белорусские боксеры вернутся на соревнования под эгидой IBA под своими национальными флагами и гимнами.
— Международная ассоциация бокса направила нам решение о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Однако мы не можем позволить спортсменам принимать участие в турнире, так как список уже составлен, — говорится в заявлении.
Чемпионат Европы пройдет с 11 по 23 октября.