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8 часов назад

«Список участников уже составлен». Женская сборная России по боксу не примет участия на ЧЕ-2022

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Женская сборная России по боксу пропустит чемпионат Европы 2022 года, который пройдет в Черногории, сообщает пресс служба Европейской конфедерации бокса (EUBC).

Женская сборная России по боксу пропустит чемпионат Европы-2022
Фото: matchtv.rumatchtv.ru

В пресс релизе отмечается, что причиной недопуска россиянок является закрытие заявочных листов. В среду совет директоров IBA проголосовал за допуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям под эгидой организации с немедленным вступлением этого решения в силу. Российские и белорусские боксеры вернутся на соревнования под эгидой IBA под своими национальными флагами и гимнами.

— Международная ассоциация бокса направила нам решение о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Однако мы не можем позволить спортсменам принимать участие в турнире, так как список уже составлен, — говорится в заявлении.

Чемпионат Европы пройдет с 11 по 23 октября.

Бокс,СБОРНАЯ РОССИИ,
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