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27 минут назад

Деонтей Уайлдер нокаутировал Роберта Хелениуса в первом раунде

Чемпионат.comиещё 6

Ранним утром 16 октября по московскому времени состоялся вечер бокса в «Барклайс-центр» в Бруклине (штат Нью-Йорк, США), который возглавил поединок между американцем Деонтеем Уайлдером и финном Робертом Хелениусом.

Деонтей Уайлдер нокаутировал Роберта Хелениуса в первом раунде
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Досрочную победу уже в первом раунде одержал американский боксёр. Уайлдер нокаутировал Хелениуса за три секунды до гонга.

Эта победа позволила Уайлдеру прервать серию из двух поражений, которые он потерпел от Тайсона Фьюри. Теперь на счету американца 46 боёв, в которых он одержал 43 победы (42 нокаутом), потерпел два поражения и один поединок завершился вничью.

Хелениус прервал победную серию. Финн выиграл три предыдущих боя. Теперь на его счету 35 боёв, 31 победа и четыре поражения.

Бокс,Роберт Хелениус,Деонтей Уайлдер,
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