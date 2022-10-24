Кириенко объяснила пропуск россиянами юношеского ЧМ по боксу

Сборная России по боксу пропустит юношеский чемпионат мира из-за трудностей в логистике и оформлении виз в Испанию. Об этом ТАСС в понедельник заявила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.
В воскресенье пресс-служба Международной ассоциации бокса (IBA) сообщила о том, что сборная России пропустит юношеский чемпионат мира.
"Молодежная сборная России - это несовершеннолетние дети. Транспортная логистика и оформление испанских виз затруднены. Российские боксеры - и мужчины, и женщины - выступят на международном турнире в Республике Беларусь в ноябре", - сказ
"Фактически боксерский календарь в этом году закрыт. В этой связи мы проводим подготовку и начинаем выезжать на все международные европейские и мировые соревнования с начала следующего года", - добавила собеседница агентства.
Юношеский чемпионат мира пройдет с 14 по 26 ноября в испанской Ла-Нусии. 5 октября IBA допустила российских и белорусских боксеров к международным соревнованиям.