Украинец разрыдался после поражения от россиянина

Остальные 396 боёв в любительском ринге остались за Василием.

Фото: MATTHEW STOCKMAN/GETTY IMAGES MATTHEW STOCKMAN/GETTY IMAGES

В ночь на 30 октября великий Василий Ломаченко снова выйдет в ринг. 34-летнему украинскому боксёру будет противостоять опасный, но достаточно ограниченный Джэмейн Ортис. Идеальный соперник для того, чтобы вернуть уверенность в себе после почти годового простоя. В случае уверенной победы Ломаченко окончательно превратится в претендента на утраченные чемпионские пояса — и получит шанс вернуться на вершину. Но возможное поражение окончательно подрубит карьеру Васи.

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Впрочем, Ломаченко очень редко проигрывает. На профессиональном ринге у него только два поражения в 18 боях. В любительской карьере цифры ещё более впечатляющие: 396 побед в 397 поединках! Немудрено, учитывая, что Василий заработал целую охапку золотых медалей, включая сразу два триумфа на Олимпийских играх! Но сегодня мы решили вспомнить его единственный проигранный бой в любительском боксе, состоявшийся в далёком 2007 году. Тогда украинец, уже считавшийся юным гением, впервые приехал на взрослый чемпионат мира. И сразу начал разбивать всех соперников! 26-9, 19-5, 21-6 — доминирование Ломаченко было однозначным. В четвертьфинале Василий и вовсе победил досрочно, но вот следующая стадия получилась максимально непростой. Китаец Ли Ян дал своему украинскому оппоненту чрезвычайно конкурентный бой, хотя в итоге и пропустил будущего олимпийского чемпиона в финал. Где его уже поджидал Альберт Селимов. Российский боксёр, кстати, добрался до решающего поединка быстрее Ломаченко. Из-за травмы соперника Селимов пропустил полуфинал, из-за чего сохранил больше сил для финала. Возможно, именно это повлияло на судьбу первого места. Россиянин и украинец сражались на равных: первый и третий раунды забрал Селимов, во втором и четвёртом чуть лучше был Ломаченко. Однако Альберт за счёт опыта и сохранённой выносливости всё-таки переиграл молодого гения. Оставив тому только серебро.