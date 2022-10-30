Украинский боксер высмеял Усика

Украинский боксер Иван Редкач, чемпион USBA (2014) в легком весе, высмеял своего соотечественника Александра Усика в социальных сетях. Об этом пишет «Чемпионат».

Редкач опубликовал на своей страницы фотографию Усика в Нью-Йорке и сопроводил ее издевательской подписью:

«А зачем тебе какой-то костюм на Хэллоуин? Ты же и так черт», - написал спортсмен.

Ранее Редкач раскритиковал костюм Усика, в котором тот явился на так называемый «поединок взглядов» - традиционное мероприятие перед боем. Он назвал соотечественника «клоуном чистой воды».

Будущий соперник Александра, британец Тайсон Фьюри, также позволил себе ряд резких высказываний. Он подчеркнул, что легко победит украинца и напомнил, что одержал ряд громких побед к тому времени, когда тот еще только родился.