Альварес намерен провести реванш с Биволом

В команде мексиканского боксера Сауля Альвареса рассказали о желании провести реванш с россиянином Дмитрием Биволом, передает ТАСС.

Фото: Ed Mulholland/Matchroom Ed Mulholland/Matchroom

"Сауль готов провести реванш с Биволом в начале 2023 года", - заявили в команде спортсмена.

В мае этого года Бивол в поединке против Альвареса защитил свой пояс по версии WBA (Super). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой 31-летнего представителя России единогласным решением судей.

Для Бивола этот бой стал третьим по защите титула суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). 6 ноября Бивол одолел мексиканца Хильберто Рамиреса в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Для Бивола эта защита титула стала четвертой.