Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
50 минут назад

Экс-чемпион мира по боксу отреагировал на исключение россиян из рейтингов WBC

Lenta.ru

Всемирный боксерский совет (WBC) теряет свой авторитет, исключая российских спортсменов из рейтингов организации. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на новость российский спортивный функционер, боксер, чемпион мира по версии WBC (2014-2016) Григорий Дрозд.

Экс-чемпион мира по боксу отреагировал на исключение россиян из рейтингов WBC
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации. Сулейман подчеркнул, что организация не будет санкционировать бои в этих странах. Он добавил, что российские и белорусские боксеры могут подать прошение о пересмотре этого решения в зависимости от их связей с Россией.

Видео дня

«Я напомню, что у нас пять чемпионов по версии WBC в России: ЮрийЮрий Арбачаков, ОлегОлег Маскаев, КостКостя Цзю, я и АртуАртур Бетербиев. Поэтому российские традиции в этой организации очень глубокие. Вообще сложно переоценить вклад российского бокса в развитие профессионального бокса», — сообщил Дрозд.

Боксер рассказал, что услышать заявление об исключении от Маурисио Сулеймана ему было очень странно и неприятно. «Он много раз был в Москве. Здесь было много титульных поединков по WBC и всегда были прекрасные отношения», — добавил он.

Так что это слабая позиция со стороны WBC. Возможно, она несамостоятельная, что еще хуже, заявил Дрозд.

«Время пройдет, политические волнения закончатся, а вот человеческие отношения остаются. Такие решения запомнятся надолго», — подытожил спортсмен.

25 февраля WBC заявил, что не будет признавать или утверждать поединки на территории России. В заявлении отмечалось, что запрет будет действовать до тех пор, пока конфликт на Украине не будет разрешен приемлемым образом. К их решению присоединились Всемирная боксерская организация (WBO), Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Международная боксерская федерация (IBF).

При этом Международная ассоциация бокса (IBA), президентом которой является россиянин Умар Кремлев, допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсмены будут выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Бокс,Юрий Арбачаков,Умар Кремлев,Костя Цзю,Григорий Дрозд,Артур Бетербиев,Олег Маскаев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители