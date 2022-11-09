Экс-чемпион мира по боксу отреагировал на исключение россиян из рейтингов WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) теряет свой авторитет, исключая российских спортсменов из рейтингов организации. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на новость российский спортивный функционер, боксер, чемпион мира по версии WBC (2014-2016) Григорий Дрозд.

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Ранее президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации. Сулейман подчеркнул, что организация не будет санкционировать бои в этих странах. Он добавил, что российские и белорусские боксеры могут подать прошение о пересмотре этого решения в зависимости от их связей с Россией.

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Боксер рассказал, что услышать заявление об исключении от Маурисио Сулеймана ему было очень странно и неприятно. «Он много раз был в Москве. Здесь было много титульных поединков по WBC и всегда были прекрасные отношения», — добавил он.

Так что это слабая позиция со стороны WBC. Возможно, она несамостоятельная, что еще хуже, заявил Дрозд.

«Время пройдет, политические волнения закончатся, а вот человеческие отношения остаются. Такие решения запомнятся надолго», — подытожил спортсмен.

25 февраля WBC заявил, что не будет признавать или утверждать поединки на территории России. В заявлении отмечалось, что запрет будет действовать до тех пор, пока конфликт на Украине не будет разрешен приемлемым образом. К их решению присоединились Всемирная боксерская организация (WBO), Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Международная боксерская федерация (IBF).