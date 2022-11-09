«Я столько раз побеждал россиян»

К тому же украинец падал в нокдауны и симулировал удары ниже пояса.

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Пока за кулисами упорно ведутся переговоры по поводу организации боя за абсолютное чемпионство в тяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, украинец ответил на гипотетический вопрос касательно потенциальной встречи с российскими бойцами.

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«Хотел бы я провести поединок с представителем России? Для чего мне это нужно? Я столько раз их побеждал. Поветкин может вернуться на ринг? Ну я бы повторил то же самое с ним. У меня не было бы выбора, кроме как просто побить его», — приводит слова Усика Interia.

Да, Усик является принципиальным соперником для Артура Бетербиева. Однако до этого он проигрывал российским бойцам, причём на высоком уровне — на чемпионатах мира и Европы. В течение нескольких лет путь украинца прерывали именно россияне.

Александр Усик — Матвей Коробов (чемпионат Европы – 2006)

Тогда украинцу было всего лишь 19 лет. И это был первый международный турнир на взрослом уровне. Но Усик добрался до 1/2 финала, попутно одолев Баду Джека. А в полуфинале его ждал Матвей Коробов. В отличие от Александра, Коробов считался к тому моменту маститым любителем. Годом ранее он стал чемпионом мира, остановив в финале другого украинца — Исмаила Силлаха.

И в этот раз Коробов оказался сильнее. Он отправил украинца в нокдаун во втором раунде. А в третьем — судья остановил поединок из-за явного преимущества россиянина. Через три месяца они могли встретиться на командном Кубке мира в Баку. Но Усик предусмотрительно отказался выходить в ринг против россиянина.

Артур Бетербиев — Александр Усик (матчевая встреча Россия — Украина, 2007 год)

Через год украинец приехал в составе своей национальной команды в Калининград. К тому моменту он успел подняться из 75 кг в 81 кг. Но ему противостоял чемпион Европы 2006 года Артур Бетербиев. Бетербиев уже тогда дрался как профессионал, задавливая соперников своим прессингом. И Усик прочувствовал его на себе. Он превосходно кружил на ногах, но пропускал в разменах на средней и ближней дистанции.

Из-за этого с небольшим преимуществом победу одержал россиянин -12:10. Хотя схватка была настолько близкой, что украинец также заслуживал победу. Через несколько лет их противостояние возобновилось.

Александр Усик — Дмитрий Чудинов (Кубок Странджа – 2008)

В 2008 году в болгарском городе Пловдив состоялся ежегодный международный турнир Кубок Странджа. В нём участвует около 30 стран. Он являлся отборочным турниром на Олимпийские игры. И в финале Усик встретился с россиянином Дмитрием Чудиновым. До этого Александр терпел поражения от российских бойцов. Но Чудинова он смог переиграть и прервал эту полосу неудач.

Александр Усик — Егор Мехонцев (чемпионат мира – 2009)

В полуфинале чемпионата мира в Милане он встретился с Егором Мехонцевым. Это был тот редкий случай, когда в ринге сошлись две левши. Мехонцев напирал на украинца, а Усик работал вторым номером, смещаясь в бок. После двух раундов счёт был 6:5 в пользу украинского бойца. Всё самое интересное случилось в заключительной трёхминутке.

Мехонцев попал в пах Усику, за что украинцу добавили два балла. Тем более он показательно держался за него. Однако на повторе чётко заметно, что Егор попал выше пояса. Тем не менее странности на этом не закончились, так как на последней минуте боковые судьи в основном засчитывали удары Мехонцеву. Хотя в разменах Усик также отличался точными и акцентированными попаданиями. Таким образом, итоговый счёт — 14:10 в пользу россиянина. Тренер Усика высказал недовольство судейским корпусом. А сам украинец стал бронзовым призёром чемпионата мира.

Артур Бетербиев — Александр Усик (чемпионат мира – 2011)

Спустя четыре года жребий свёл Усика с Артуром Бетербиевым на стадии 1/4 финала чемпионата мира в Баку. Это было не в 81 кг, а уже в 91 кг. Это был новый вес для Бетербиева, который недобирал до лимита и показывал 86-87 кг. Странности начались, когда после равного первого раунда судьи выставили 6:2 в пользу Усика. А вторую треть боя оценили более адекватно — 6:6. И в концовке встречи Артур отправил Александра в нокдаун. Но на табло осталась та самая разница в четыре балла с первого раунда, благодаря которой Усик одержал победу со счётом 17:13.

Александр Усик — Артур Бетербиев (Олимпийские игры – 2012)

Год спустя они встретились опять в 1/4 финала. Рефери был тот же, что и годом ранее. Однако на этот раз именно он отличился странным решением. Во втором раунде Артур посадил Усика на канвас. Рефери сначала отсчитал нокдаун украинцу, а затем снял балл с россиянина якобы из-за того, что он попал в область почек. Но на самом деле Бетербиев попал в пограничную область, что допустимо по правилам. Хотя Александр указывал на почки.