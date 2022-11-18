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18 ноября

Источник: Валуева госпитализировали в Москве

Газета.Ruиещё 4

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев был госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Стало известно о госпитализации Валуева
Фото: ТАССТАСС

Как утверждает источник, Валуев обратился в больницу из-за проблем с ногой. После осмотра врачи приняли решение оставить его в больнице.

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Дебютный бой Николая Валуева состоялся 15 октября 1993 года в Берлине против американца Джона Мортона. Россиянин тогда оказался сильнее своего оппонента. Свой последний бой боксер провел 7 ноября 2009 года против Дэвида Хэя (Великобритания) и уступил ему, потеряв титул чемпиона мира по версии WBA. До этого россиянин защитил свой пояс в поединке против Эвандера Холифилда (США).

Всего Николай Валуев в профессиональной карьере провел 53 боя, потерпев в них лишь два поражения.

В 2009 году ему после обследования был поставлен диагноз акромегалия. У него развилась доброкачественная опухоль мозга, которая вынудила его в 2010 году покинуть профессиональный спорт.

Ранее сообщалось о выписке из больницы 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

Бокс,Джон Мортон,Дэвид Хэй,Эвандер Холифилд,Николай Валуев,Анатолий Карпов,Госдума,
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